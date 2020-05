Il calcio è sopravvissuto anche alle guerre, mentre tanti club sono falliti anche senza coronavirus (la lista completa)

Il calcio è ripartito anche dopo quattro anni di stop per la prima guerra mondiale e dopo due anni di stop per la seconda guerra mondiale. Invece tanti club sono falliti anche senza coronavirus.



In queste ultime settimane si è dibattuto molto sulle possibili ripercussioni economiche del coronavirus sui club di calcio.

Timore legato soprattutto ai club dei campionati minori formati da squadre tenute in vita dal coraggio di presidenti-imprenditori e da sponsor locali dal domani davvero incerto, non per la prosecuzione o meno del campionato di Serie A, ma proprio per gli effetti del coronavirus.

Non a caso nel nuovo millennio sono tanti i club falliti anche prima del coronavirus, malgrado la Serie A abbia completato regolarmente i proprio campionati.

Una lista lunghissima di squadre di ogni regione d’Italia, di grandi città come di piccoli paesi. Nella lista dei club falliti dal 2000 ad oggi ci sono anche nomi prestigiosi.

2000: Trapani;

Trapani; 2001 : Juve Stabia, Ravenna;

: Juve Stabia, Ravenna; 2002 : Fasano, Fiorentina , Forlì, Lecco, Sant’Anastasia, Trapani;

: Fasano, , Forlì, Lecco, Sant’Anastasia, Trapani; 2003 : Alessandria, Alzano, Campobasso, Cosenza, Gladiator, Mestre, Monopoli, Poggibonsi, Pordenone, Viareggio;

: Alessandria, Alzano, Campobasso, Cosenza, Gladiator, Mestre, Monopoli, Poggibonsi, Pordenone, Viareggio; 2004 : Ancona, Brindisi, Isernia, L’Aquila, Meda, Napoli , Paternò, Potenza, Varese, Viterbese;

: Ancona, Brindisi, Isernia, L’Aquila, Meda, , Paternò, Potenza, Varese, Viterbese; 2005 : Benevento, Como, Cosenza, Fidelis Andria, Milazzo, Perugia, Reggiana, Salernitana, Sora, Spal , Torino, Venezia;

: Benevento, Como, Cosenza, Fidelis Andria, Milazzo, Perugia, Reggiana, Salernitana, Sora, , Venezia; 2006 : Acireale, Catanzaro, Chieti, Fermana, Forlì, Gela, Gualdo, Sambenedettese, Torres, Vis Pesaro;

: Acireale, Catanzaro, Chieti, Fermana, Forlì, Gela, Gualdo, Sambenedettese, Torres, Vis Pesaro; 2007 : Cosenza, Latina;

: Cosenza, Latina; 2008 : Castelnuovo, Imolese, Lucchese, Martina, Messina, Nuorese, Spezia, Teramo, Torres;

: Castelnuovo, Imolese, Lucchese, Martina, Messina, Nuorese, Spezia, Teramo, Torres; 2009 : Avellino, Biellese, Ivrea, Maceratese, Massese, Pisa, Pistoiese, Sambenedettese, Treviso, Venezia;

: Avellino, Biellese, Ivrea, Maceratese, Massese, Pisa, Pistoiese, Sambenedettese, Treviso, Venezia; 2010 : Alghero, Ancona, Arezzo, Biellese, Cassino, Colligiana, Figline, Gallipoli, Igea Virtus, Itala San Marco, Legnano, Manfredonia, Mantova, Marcianise, Monopoli, Olbia, Perugia, Pescina, Potenza, Pro Sesto, Pro Vasto, Pro Vercelli, Rimini, San Giustese, Scafatese;

: Alghero, Ancona, Arezzo, Biellese, Cassino, Colligiana, Figline, Gallipoli, Igea Virtus, Itala San Marco, Legnano, Manfredonia, Mantova, Marcianise, Monopoli, Olbia, Perugia, Pescina, Potenza, Pro Sesto, Pro Vasto, Pro Vercelli, Rimini, San Giustese, Scafatese; 2011 : Atletico Roma, Brindisi, Canavese, Catanzaro, Cavese, Cosenza, Crociati Noceto, Gela, Lucchese, Paternò, Ravenna, Rodengo, Salernitana, Sangiovannese Valdarno, Sanremese, Villacidrese;

: Atletico Roma, Brindisi, Canavese, Catanzaro, Cavese, Cosenza, Crociati Noceto, Gela, Lucchese, Paternò, Ravenna, Rodengo, Salernitana, Sangiovannese Valdarno, Sanremese, Villacidrese; 2012 : Borgo a Bucciano, Foggia, Giulianova, Matera, Montichiari, Pergocrema, Piacenza, Potenza, Spal , Taranto, Thiene, Triestina;

: Borgo a Bucciano, Foggia, Giulianova, Matera, Montichiari, Pergocrema, Piacenza, Potenza, , Taranto, Thiene, Triestina; 2013 : Campobasso, Casale, Fermana, Fidelis Andria, Milazzo, Monopoli, Paternò, Portogruaro, Sambenedettese, Treviso, Tritium;

: Campobasso, Casale, Fermana, Fidelis Andria, Milazzo, Monopoli, Paternò, Portogruaro, Sambenedettese, Treviso, Tritium; 2014 : Bari, Padova, Rosetana, Siena, Viareggio;

: Bari, Padova, Rosetana, Siena, Viareggio; 2015 : Barletta, Brindisi, Grosseto, Monza, Parma , Real Vicenza, Reggina, Sanremese, Varese, Venezia;

: Barletta, Brindisi, Grosseto, Monza, , Real Vicenza, Reggina, Sanremese, Varese, Venezia; 2016 : Borgo a Bucciano, Chieti, Crociati Noceto, Giulianova, Lecco, Martina, Pavia, Rimini, Triestina;

: Borgo a Bucciano, Chieti, Crociati Noceto, Giulianova, Lecco, Martina, Pavia, Rimini, Triestina; 2017 : Ancona, Como, Gladiator, Grosseto, Latina, Maceratese, Mantova, Messina, Modena, Torres;

: Ancona, Como, Gladiator, Grosseto, Latina, Maceratese, Mantova, Messina, Modena, Torres; 2018 : Arezzo, Avellino, Bari, Cesena, Fidelis Andria, L’Aquila, Manfredonia, Mestre, Reggiana, Sant’Anastasia, Vicenza;

: Arezzo, Avellino, Bari, Cesena, Fidelis Andria, L’Aquila, Manfredonia, Mestre, Reggiana, Sant’Anastasia, Vicenza; 2019: Albissola, Arzachena, Foggia, Gela, Igea Virtus, Lucchese, Matera, Milazzo, Siracusa, Taranto, Treviso, Varese.

