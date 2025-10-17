Serie A

Il calcio non è solo un mondo di banalità. Giovanni Simeone è un ragazzo speciale!

Giovanni Simeone ha raccontato alla vigilia della partita contro il Napoli, tutto il dolore provato andando via, ai microfoni di DAZN 

“Il giorno che stavo già andando a Torino, mi sono messo in treno e ho pensato che posso fare, come faccio a scrivere un messaggio, a dire addio al Napoli, a Napoli?

Il viaggio durava 5 ore, ho pianto 4 ore e mezza. Mi sono messo da solo in un angolo. Non riuscivo a scrivere.

Ho cercato di provare a scrivere ma non ci riuscivo. Dopo, la sera, quando ero più tranquillo e ho provato a scrivere il messaggio. Ci sono tante cose che uno può dire o sentire, ma a volte non ci sono parole ma solo momenti che uno sa che ha vissuto. E ora sono dentro di me e sono dentro ai tifosi”.

