Il calcio sessista: Aurora Leone dei The Jackal allontanata dalla ‘Partita del cuore’ perché donna

Ha del vergognoso quanto accaduto alla cena celebrativa alla vigilia della ‘Partita del cuore’ tra la Nazionale Cantanti e i Campioni per la ricerca che ha lo scopo di raccogliere fondi per la ricerca sul cancro.

Il direttore generale della Nazionale Cantanti Gianluca Pecchini ha invitato Aurora Leone, convocata per giocare nella squadra dei Campioni della Ricerca, a lasciare il tavolo dove era seduta con altri calciatori e di accomodarsi a un altro tavolo di sole donne.

A raccontare l’accaduto è la stessa Aurora Leone alla quale poi sono arrivate le scuse di alcuni cantanti tra cui anche Ramazzotti e Andro dei Negramaro.

Queste le parole di Aurora Leone riportate dal sito Fanpage [LEGGI QUI].

“Gli abbiamo fatto presente che non ero un’accompagnatrice, ma giocatrice. Lui mi ha risposto che dovevo alzarmi perché donna e non potevo stare seduta lì secondo le regole. Gli ho detto che avevo ricevuto la convocazione e avevo dato anche le misure del completino ma lui mi ha risposto che le donne non giocano. Queste sono le regole e siamo stati cacciati dall’albergo per questo motivo”

