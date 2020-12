Il calendario. Contro l’AZ inizia l’avvento del Napoli

Contro gli olandesi dell’AZ giovedì in Europa League per il Napoli inizia il tour de force che si chiude a Natale. Il calendario delle ultime partite del 2020.

Napoli atteso ancora sette partite prima di salutare il 2020: 2 in Europa League e 5 in campionato.



Si parte giovedì con la sfida decisiva in Europa League contro gli olandesi dell’AZ Alkmaar. Si chiude il 2020 al Diego Armando Maradona contro il Torino.



Tra campionato ed Europa League in totale 4 trasferte e 3 gare in casa.

Queste le ultime gare del Napoli per questo 2020:

Comments

comments