Il Camerun fa i conti con una nuova variante del virus: Coppa D’Africa a rischio?

Nelle ultime ore il Camerun, paese ospitante della Coppa D’Africa, fa i conti con la scoperta di una nuova variante del Coronavirus.

In Francia gli scienziati hanno scoperto un’altra variante del Covid. Come per la Omicron, arriverebbe sempre da un Paese africano, in questo caso il Camerun. Secondo la scoperta degli accademici dell’IHU Mediterranee Infection di Marsiglia, il ceppo mutante ha 46 mutazioni che si pensa rendano il virus più resistente ai vaccini e infettivo rispetto al Covid originale.

Il nome di questa variante è B.1.640.2. e potrebbe davvero mettere a serio rischio lo svolgimento della Coppa D’Africa.

Sono in corso in queste ore delle importante riunioni tra i vertici africani, si attendono sviluppi.

