Il caos Lazio-Torino: Lotito pretende il 3 a 0 a tavolino

La Stampa si sofferma sul caos di Lazio-Torino, con il giudice sportivo Mastrandrea che terrà la gara in sub iudice.

Questa decisione è per fare in modo di studiare le carte prima di esprimersi sulla partita. La sconfitta a tavolino ed il punto di penalizzazione non dovrebbero esserci per il Torino, data la causa di forza maggiore (tutti ancora in isolamento con il termine ultimo non ancora scaduto).

A quanto pare, però, anche Lotito vuole andare fino in fondo e pretende la vittoria a tavolino per 3 a 0 per la Lazio. I due club, quindi, arriveranno al Collegio di Garanzia del Coni per avere una decisione finale sulla gara.

Comments

comments