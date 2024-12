IL CASMS vieta le prossime trasferte ai residenti in Campania

Linea dura contro i tifosi del Napoli (RAI). Il CAMS vieta le gare in trasferta ai napoletani

Dopo quanto accaduto a Torino domenica scorsa, quando alcuni tifosi azzurri avrebbero provato a entrare all’Olimpico Grande Torino senza biglietto, il CASMS (Comitato di Analisi per la Sicurezza per le Manifestazioni Sportive del Ministero dell’Interno) ha deciso di vietare le prossime trasferte ai napoletani.

Vietate le prossime trasferte a cominciare da quella in casa dell’Udinese, passando poi per quella di Genova contro il Genoa e infine quella di Firenze per sfidare la Fiorentina. Il CASMS cita la “maggiore gravità delle condotte reiterate nel corso della stagione”.

Niente tifoseria azzurra quindi già domenica 14 dicembre a Udine, dove il prefetto a stabilito il divieto di vendita dei biglietti per i residenti in Campania. La tensione storica tra tifoserie sfociò negli scontri avvenuti nel corso dei festeggiamenti per la vittoria dello scudetto del 2023 in Friuli.

