Il caso del prestito a FCA da parte dello Stato crea tensioni all’interno di Repubblica

Il portale online de Il Fatto Quotidiano riferisce di contrasti interni a Repubblica, in merito al caso del prestito garantito dallo Stato a FCA.

Un prestito da circa 6,3 miliardi di euro, a sostegno della FCA che fa parte del gruppo Exor, di cui gli Agnelli ne fanno parte; tra l’altro, la Exor poche settimane fa ha acquisito proprio il quotidiano Repubblica. I giornalisti del famoso quotidiano hanno convocato un’assemblea per discutere della nuova linea editoriale.

Questo perché si era deciso di prendere posizione ( in merito alla questione del prestito) con un comunicato sul quotidiano ma il neodirettore di Repubblica, Maurizio Molinari, ha deciso per la non pubblicazione di suddetto comunicato. Da ciò è partita la richiesta dell’assemblea per discutere della linea editoriale.

All’ordine del giorno dell’assemblea, prevista per oggi, ci sono solo due punti, riporta il Fatto Quotidiano: ricadute del caso FCA e dimissioni del Cdr. Domenica Repubblica ha dato anche l’addio a Gad Lerner, tornato a scrivere sul quotidiano da circa un anno. L’annuncio lo ha dato lo stesso giornalista, rivelando che “in poche settimane è cambiata e non la riconosco più”.

