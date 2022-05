Il Chelsea annuncia la cessione del club al consorzio Todd Boehly/Clearlake Capital

Con una breve nota ufficiale il Chelsea ha annunciato che il club sarà ceduto al consorzio Todd Boehly/Clearlake Capital.

Nota pubblicata sul sito ufficiale del club londinese. L’accordo finale e definitivo è stato trovato nella serata di ieri e la transazione dovrebbe essere completata in via ufficiale nella giornata di lunedì. Ulteriori aggiornamenti saranno pubblicato in seguito.

A seguire la nota ufficiale originale in inglese:

“Chelsea Football Club can confirm that a final and definitive agreement was entered into last night to sell the Club to the Todd Boehly/Clearlake Capital consortium. It is expected that the transaction will be completed on Monday. The Club will update further at that time.”

