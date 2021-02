Il ‘chucky’ Lozano: nuovo idolo dei tifosi del Napoli

Il Napoli lo ha acquistato dagli olandesi del PSV Eindhoven su espressa richiesta di Carlo Ancelotti. Dopo una stagione non esaltante Hirving Lozano oggi è l’idolo dei tifosi del Napoli.

L’attaccante messicano è stato l’unico applaudito dai tifosi del Napoli quando la squadra è arrivata ieri sera all’hotel dove gli azzurri sono in ritiro in vista del big match con la Juventus.

I tifosi, oltre i tanti gol che sta segnando in questa stagione (è già a quota 13 dei quali 9 in campionato), di Lozano apprezzano il suo impegno, la sua voglia di vincere, la grinta che mette in campo fino all’ultimo secondo di ogni partita.

Dalla Juventus alla Juventus. Lozano è atteso dalla sfida contro la Juventus di questo pomeriggio, propio la squadra contro la quale il messicano ha esordito con la maglia del Napoli segnando addirittura un gol in quel rocambolesco 4-3 per i bianconeri a Torino.

Su di lui sono riposte le speranze dei tifosi del Napoli per conquistare una eventuale vittoria resa praticamente impossibile dalle polemiche e dalle assenze che hanno travolto il Napoli in questo ultimo mese.

Comments

comments