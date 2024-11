Il Ciclismo “Stile di Vita”: un successo al Boreale di Caserta all’insegna di nuovi eventi per il benessere in bici

Il Ciclismo “Stile di Vita”: i progetti dell’associazione SG ASD presieduta da Silvia Gazzola. Presenti i campioni: Mara Mosole, Francesco Moser e Gianni Bugno e il giornalista Silver Mele



Si è svolto con grande successo venerdì 8 novembre, l’evento “Il Ciclismo Stile di Vita” presso il Boreale di Caserta, in occasione della presentazione dell’associazione SG ASD, presieduta da Silvia Gazzola. L’incontro ha visto la partecipazione di illustri ospiti del mondo del ciclismo, tra cui Mara Mosole, Francesco Moser e Gianni Bugno, che hanno condiviso le loro esperienze e visioni sul ciclismo come stile di vita.

L’evento, con 100 persone, tanti giornalisti, moderato da Barbara Castellani e Silver Mele, ha rappresentato un’importante opportunità per promuovere la cultura della bicicletta e il suo impatto positivo sulla salute e sul benessere della comunità. Durante la serata, sono stati presentati i progetti futuri dell’associazione SG ASD, mirati a coinvolgere sempre più persone nella pratica del ciclismo e a sensibilizzare riguardo ai benefici di uno stile di vita attivo.

Ospiti d’onore: Mara Mosole, Francesco Moser e Gianni Bugno hanno intrattenuto il pubblico con racconti delle loro carriere e l’importanza del ciclismo.

Silvia Gazzola ha illustrato la missione dell’SG ASD e i programmi previsti per il futuro: “Vogliamo sviluppare progetti (tanti nel prossimo anno), coinvolgere ciclisti e appassionati, organizzare corsi per bambini ed eventi con tanti benefit per gli iscritti. Dopo il territorio Casertano, coinvolgeremo nel 2025 tutta la Campania e puntiamo al nazionale: siamo un team di donne (presidente onorario Mara Mosole) che intende dare una scossa positiva per la ripresa del ciclismo a partire da questo territorio”.

A Silvia Gazzola è stato consegnato il premio nazionale MCL Ussi “Inside the sport” – per “il ciclismo nel cuore”, dal presidente USSI Gianfranco Coppola. E’ intervenuto anche Gian Paolo Porreca, giornalista, scrittore, amante del ciclismo.

Così ha detto Francesco Moser: “Ben vengano le persone e le iniziative che promuovono il ciclismo: perché stiamo attraversando un momento complicato. Fra tutta la burocrazia e le esigenze che ci sono nella società di oggi è sempre più difficile sia organizzare le manifestazioni che anche le squadre. Ben venga l’impegno della SG Asd: daremo una mano all’associazione. Con Mara Mosole siamo stati già qui per la Gran Fondo qualche mese fa, faremo lo stesso per il giro della Campania”.

La dichiarazione di Gianni Bugno: “E’ importante far avvicinare la gente a questa iniziativa. La Campania ha dato tanto al ciclismo e dovrà tornare ad essere protagonista come lo era un tempo. Fare sport fa bene: il Giro d’ Italia ha scelto di fare le ultime 3 tappe con arrivo a Napoli; ed è stato un modo per far conoscere soprattutto ai giovani da vicino questa disciplina. www.sgasd.it

