L’osservatorio del CIES ha stilato la classifica dei portieri più costosi al Mondo. Tra questi al decimo posto c’è anche Alex Meret, portiere del Napoli, a cui viene dato un valore di 37,9 milioni di euro.

Questa la classifica completa.

Top transfer values for big-5 league goalkeepers according to @CIES_Football algorithm: @edersonmoraes93 ahead of @Alissonbecker 🇧🇷👏Full rankings ➡️ https://t.co/P0Ohpx4eDz pic.twitter.com/s9MhKFZF1a

— CIES Football Obs (@CIES_Football) June 9, 2020