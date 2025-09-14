Il City vince il Manchester derby

Anche il City archivia la pratica campionato con una vittoria, così come fatto dal Napoli.

La squadra di Guardiola si aggiudica il derby battendo 3-0 lo United.

Partita dominata e doppietta di Haaland che si è esaltato negli ampi spazi lasciati dai reds.

Foden ha aperto le marcature.

Comments

comments