Calcio Estero

Il City vince il Manchester derby

Pubblicato il

Anche il City archivia la pratica campionato con una vittoria, così come fatto dal Napoli.

La squadra di Guardiola si aggiudica il derby battendo 3-0 lo United.

Partita dominata e doppietta di Haaland che si è esaltato negli ampi spazi lasciati dai reds.
Foden ha aperto le marcature.

