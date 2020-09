Il commento del Napoli: “Avvolto il Genoa come il ciclone che ha gonfiato il cielo del San Paolo”

Sul proprio sito ufficiale la SSC Napoli ha commentato la vittoria di questa sera con il Genoa.

“Napoli – In un’ora impetuosa il Napoli avvolge il Genoa come il ciclone che nella notte ha gonfiato il cielo del San Paolo. Dopo appena 10 minuti gli azzurri iniziano a sgranare le perle di una collana che impreziosisce la serata di Fuorigrotta. Segna per primo Lozano che tagliando da destra infila in spaccata. Nella ripresa soffia forte il vento azzurro: segnano Zielinski, Mertens e ancora Lozano che fa doppietta. Dopo 65 minuti siamo 4-0. Ma lo spettacolo prosegue con due reti d’autore di Elmas e Politano che mostrano qualità e potenza. Finisce 6-0 e la temuta allerta meteo si tramuta in una più rassicurante pioggia di gol. Si riprende domenica sera con il big match di Torino. Juventus-Napoli, l’emozione e la suggestione di una sfida infinita…”

