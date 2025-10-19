Serie A

Il Como batte la Juventus

Pubblicato il

Como-Juventus era l’anticipo delle 12.30 del settimo turno di campionato 

Il Como vince 2-0 con un super Nico Paz

