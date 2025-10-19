Il Como batte la Juventus

Como-Juventus era l’anticipo delle 12.30 del settimo turno di campionato
Il Como vince 2-0 con un super Nico Paz
Le pagelle di Torino-Napoli: Bell…ina senz’anima
Per Daniele, il piccolo guerriero azzurro, il ricordo di Don Francesco da Castel Del Piano
L’Inter vince a Roma
Jannik Sinner batte Alcaraz e si aggiudica per il secondo anno il Six Kings Slam
Antonio Conte: “Il primo tempo siamo stati bellini, ma sembrava che andavamo sulle punte”
Spinazzola: Dobbiamo tenere botta. Nel secondo tempo dovevamo buttarla dentro”,
I risultati del primo pomeriggio di oggi
Antonio Conte nel post gara a DAZN: “C’è da giocare, migliorare, avere pazienza. Fase difensiva? Il gol lo abbiamo fatto noi”
Live-Torino-Napoli: segna il Cholito nel primo tempo. Perde il Napoli con il Torino. Inutile l’assedio nel secondo tempo (1-0, 32′ Simeone)
Manna a Dazn prima di Torino-Napoli: “Dobbiamo dare continuità e ripartire da dove abbiamo lasciato”