Serie A

Il Como si fa agganciare dal Genoa al 92′

Pubblicato il

Il Como sfiora il secondo successo in campionato ma alla fine con il Genoa pareggia in casa  1-1.  Avanti con Nico Paz al 13’. Nel finale viene espulso Jacobo e il Como resta in 10. Il Genoa trova il pari al 92’ con Ekuban

