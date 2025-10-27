Calciatori del Napoli

Il comunicato del Napoli sulle condizioni di De Bruyne

Pubblicato il

In seguito all’infortunio occorso durante il match contro l’Inter, Kevin De Bruyne si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital

che hanno evidenziato

una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra.

Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo.

Comments

comments

Articoli simili:,
Commenta

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimi Articoli

To Top