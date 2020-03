Il comunicato dell’ECA sull’emergenza: “Priorità è evitare il dilagare del virus”

L’ECA, associazione dei club europei, ha rilasciato un comunicato per dire la propria sulla situazione di emergenza che si sta vivendo.

La priorità, per l’ente, è quella di evitare il dilagare del virus. Di seguito il comunicato ufficiale, tradotto:

“La crisi del Covid-19 sta destabilizzando i nostri paesi, la nostra gente ed i nostri sport. Sappiamo che ci vuole tempo per tenere la situazione sotto controllo e sappiamo che ci si deve prendere la responsabilità di azioni decise, ora più che mai.

Per il bene della nostra società e per il bene dello sport, la nostra priorità è quella di evitare il dilagare del virus. L’ECA sta agendo in questo modo, per assicurare che siano prese le migliori decisioni nel minor tempo possibile. Ci stiamo confrontando con i governi e con gli intermediari dello sport in continuazione per prendere decisioni collettive.

Sappiamo che il primo step è quello di evitare il diffondere del virus, poi si può pensare alle conseguenze di lungo periodo. Il tempo è arrivato, per la comunità dello sport, di unirsi ed usare la forza dell’unione per supportare gli sforzi che si stanno facendo per superare la crisi.

Concentreremo tutte le nostre energie per questo obiettivo. Siamo con voi e saremo a vostra completa disposizione.“

