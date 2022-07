Il consiglio di Edmundo a Neymar: “Vai a Napoli, sarebbe fantastico”

Edmundo Alves de Souza Neto, ai microfoni di Uol Esporte, durante il podcast Mundo Ed, ha pensato bene di dare un consiglio sulla prossima

squadra a Neymar.

Edmundo ha detto a Neymar:

“Dopo il Psg l’ideale sarebbe Napoli. Ho giocato in azzurro per sei mesi, un’esperienza fantastica da vivere, una piazza bella, una tifoseria appassionata. Sarebbe fantastico vedere lì Neymar, farebbe bene in Italia”.

Il club non aveva bisogno di comprare Messi, quando hai Mbappé e Neymar; devi farli giocare tutti e tre. Le prestazioni di Neymar non sono state molto buone la scorsa stagione, forse per risolvere questo problema il presidente pensa alla sua cessione. Era naturale che Neymar guadagnasse quello che guadagnano Messi e Cristiano Ronaldo, ma col tempo, al Barcellona. Il Newcastle? È una piccola e fredda città. Se ha difficoltà ad adattarsi a Parigi, non sarebbe soddisfatto al Newcastle”

