Il contratto di Gattuso: la clausola della discordia

In casa Napoli tiene banco il rinnovo del contratto di Rino Gattuso. Il contratto che lega l’allenatore agli azzurri scade a giugno 2021 ma si lavora per il rinnovo almeno fino a giugno 2023.

A Radio Kiss Kiss il DS del Napoli Cristiano Giuntoli si è detto convinto che un accordo per il rinnovo si può trovare:

“Siamo molto contenti del lavoro fatto, in campo e fuori dal campo. Ha sposato completamente la nostra causa. E’ arrivato in un momento delicato, le cose non stavano andando bene, ma lui ci ha aiutato a ritrovare l’assetto giusto per ripartire a grandi livelli. Lui è contento qui, un accordo per il rinnovo si può trovare”.

Concetto poi ribadito poco prima del fischio d’inizio di Benevento-Napoli ai microfoni di DAZN:

“Rino sta facendo un gran lavoro. E’ un anno che è qui con noi, è molto contento di essere qui e noi molto contenti del suo operato. Stiamo parlando con lui per rinnovare il contratto di qualche anno”.

Anche da Gattuso arrivano segnali che sembrano andare verso il rinnovo, malgrado il mister non crede ai contratti e la sua ‘fatica’ con le clausole.

Queste le sue parole a Sky.

“Io sono contento di lavorare a Napoli, sono contento di avere a che fare con queste persone che gestiscono la società, sono contento di allenare questi giocatori.

Io non credo tanto ai contratti per come sono fatto. Un giorno mi si può chiudere la vena e prendo e me ne vado a casa. La voglia è di rimanere. Se il presidente mi dice di firmare un contratto di sei mesi lo firmo subito. Mi devo sentire libero.

Il presidente lo sapete come è fatto, vuole tutelarsi con le clausole. Io faccio fatica”.

