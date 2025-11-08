Il cordoglio del Napoli per la morte del maestro Beppe Vessicchio

Si è spento oggi a Roma, all’età di 69 anni, il celebre maestro Beppe Vessicchio, napoletano, tifoso del Napoli, figura iconica della musica e della televisione italiana. La morte è avvenuta all’ospedale San Camillo, dove era stato ricoverato a seguito di un’improvvisa complicazione
Nato a Napoli nel 1956, Vessicchio era molto più di un direttore d’orchestra: compositore, arrangiatore e volto televisivo amato da tutti.
Il Napoli ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa del direttore d’orchestra partenopeo tramite un post sui social: “Il presidente De Laurentiis e la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa del maestro Giuseppe Vessicchio, grande tifoso azzurro e indimenticabile direttore d’orchestra del Festival di Sanremo”.
