Il cordoglio del Napoli per la scomparsa di Galeone

Il Napoli ed il Presidente De Laurentiis attraverso un post su X hanno espresso il cordoglio per la scomparsa di Galeone.

 

Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Giovanni Galeone, simbolo del calcio italiano e allenatore degli azzurri dal 1997 al 1998

