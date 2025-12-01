Tennis

Il cordoglio del Napoli per la scomparsa di Pietrangeli

Pubblicato il

Su X il messaggio di cordoglio

Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Nicola Pietrangeli,

leggenda del tennis e dello sport italiano.

Comments

comments

Articoli simili:
Commenta

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimi Articoli

To Top