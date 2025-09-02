Il cordoglio del Presidente De Laurentiis per la scomparsa di Emilio Fede

Il presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli sono vicini alle figlie di Emilio Fede per la scomparsa del loro papà
https://x.com/sscnapoli/status/1962933879309729890
Il presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli sono vicini alle figlie di Emilio Fede per la scomparsa del loro papà
https://x.com/sscnapoli/status/1962933879309729890
Napoli: Qualcuno molto felice c’è?
Simonelli (presidente Lega calcio) parla del suo rapporto con De Laurentiis
I calciatori del Napoli convocati in Nazionale
A Succivo il nuovo centro sportivo del Napoli
Cheddira va al Sassuolo e Hasa alla Carrarese
Napoli: Hojlund che percentuale realizzativa!
SSCN | Ufficiale l’ingaggio di Højlund
Il Napoli acquista Baridò
Repubblica annuncia quale sarà la sede del nuovo centro sportivo
L’annuncio a sorpresa del Presidente De Laurentiis su X