Il cordoglio del Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis per la scomparsa di Giorgio Armani

“Con grande tristezza apprendo della morte dell’amico Giorgio Armani. A nome della mia famiglia, del gruppo Filmauro e di tutto il Calcio Napoli, sono vicino ai suoi famigliari e a Leo Dell’Orco”

Il tweet del Presidente azzurro in occasione della morte del grande stilista.

