Il cordoglio di De Laurentiis per la scomparsa di Ornella Vanoni

Il tweet del presidente del Napoli per la scomparsa di Ornella Vanoni

Con Ornella Vanoni l’Italia perde molto più di una grande cantante. Perde un pezzo della sua storia artistica… Ornella era un personaggio straordinario, di grande personalità. Lascia un enorme vuoto ma anche canzoni immortali.

