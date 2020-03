Il coronavirus e la stagione 2019-20: l’idea di UEFA ed ECA di chiudere a ferragosto deve già superare un ostacolo

La nostra redazione nei giorni scorsi ha prospettato tre diverse ipotesi per chiudere la stagione calcistica 2019-20 malgrado l’emergenza coronavirus [LEGGI QUI].

UEFA ed ECA (l’associazione dei principali club europei di calcio) hanno manifestato l’intenzione di chiudere a tutti i costi i campionati e coppe europee secondo i format tradizionali [LEGGI QUI].

E’ nata così un’altra idea: quella di concludere la stagione anche a ferragosto.

Idea percorribile per chiudere la stagione in corso ma che di sicuro potrebbe presentare delle difficoltà per le date della stagione 2020-21, quella che porta agli Europei.

UEFA ed ECA dovrebbero infatti studiare bene non solo le date di inizio e fine stagione ma anche come gestire poi il lungo percorso dei preliminari delle coppe europee che molte squadre sono chiamate a giocare per accedere poi i gironi eliminatori. Tra queste squadre ci sarà anche una tra Roma, Napoli, Milan, Verona o Parma.

Comments

comments