Il Coronavirus raccontato da Maldini: “E’ qualcosa di diverso da un’influenza”

In una videochiamata insieme a Totti, Zanetti e Del Piero trasmessa su Sky Sport, Paolo Maldini ha parlato dei suoi giorni vissuti da malato di Coronavirus.

“Avevo capito subito che era qualcosa di diverso. Ho provato oggi (ieri, ndr) ad allenarmi in palestra: dopo 10 minuti non ce la facevo più. Dobbiamo sconfiggere questo virus il prima possibile e l’unico modo per farlo è evitando i personalismi e pensare al bene comune. Solo così torneremo presto alla nostra vita e alla nostra quotidianità.

Per fortuna ora sto abbastanza bene pur avento perso gusto e olfatto. Ma non è una normale influenza. Conosco il mio corpo, un atleta conosce se stesso. È un virus nuovo, il fisico combatte contro un nemico che non conosce. I dolori sono particolarmente forti. Che sintomi ho avuto? Dolori alle articolazioni e ai muscoli. Febbre mai oltre il 38 e mezzo. Mi sono curato solo con la tachipirina. Non ho preso antivirali perché non ho mai avuto difficoltà respiratorie”.

