Il Corriere dello Sport in edicola oggi ha sminuito la prova del Napoli contro la Juventus di ieri allo Stadio Maradona.

Il quotidiano parla di un Napoli che “ha vinto contro la Juve come avrebbe potuto vincere il Crotone, segnando e difendendo il vantaggio con la grinta e la diligenza di una provinciale“. Poi il Corriere prosegue, parlando di cosa potrebbe mancare alla squadra; in particolare, non è una chiarezza tattica a mancare ma “una cifra caratteristica di coraggio.”

