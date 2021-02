Questo pomeriggio alle ore 15 si gioca Milan-Inter, Derby di Milano valido per la 23 giornata del campionato di Serie A.

Nonostante gli stadi chiusi e nonostante l’aumento di contagi di Coronavirus, migliaia di tifosi si sono radunati all’esterno di San Siro.

Le due tifoserie, come già fatto in altre occasioni in questa stagione, si sono radunate fuori le rispettive curve per caricare le squadre al loro arrivo allo stadio.

