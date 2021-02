Il Covid rallenta la Coppa America – Non comincerà prima del 10 marzo

Causa emergenza covid, gli organizzatori rinviano le prime due giornate di regate. Le ultime sull’organizzazione della competizione.

Nuovo calendario per la Coppa America dopo che il governo aveva deciso di riportare al livello 3 di allerta Covid nella città di Auckland e 2 nel tutto il resto del Paese. La decisione è stata presa da Ace, il braccio organizzativo di Team New Zealand, che ha deciso di spostare le prime regate alla prossima settimana. Per il momento la Coppa America numero 36 fra lo sfidante Luna Rossa e il defender Team New Zealand non incomincerà prima di mercoledì 10 marzo. Ma la data potrebbe anche essere rivista.

