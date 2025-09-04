Il CT della Serbia parla di Milinkovic Savic

Non è successo nulla di particolare, non ci sono cambiamenti – ha dichiarato Stojkovic –.

Non bisogna mettere lui e suo fratello sullo stesso piano, sono due situazioni completamente diverse.

Ho parlato con Vanja due volte:

mi ha chiesto di saltare questa convocazione perché ha appena cambiato ambiente e club, ha bisogno di tempo per adattarsi.

Lo capisco perfettamente.

La conversazione è stata fantastica, era felice di essere inserito nella lista preliminare.

Spero inizi presto a difendere anche con il Napoli, ha tutte le qualità per affermarsi”

