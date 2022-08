Il CT Mancini: “Scudetto? Milan, Inter e Juve davanti a tutti poi vedo Roma e Napoli”

Il CT della Nazionale Roberto Mancini ha rilasciato un’intervista che è possibile leggere in versione integrale sulla Gazzetta dello Sport oggi in edicola e della quale vi proponiamo un breve estratto.

“Favorite per il campionato? Milan, Inter e Juve davanti a tutti. Poi vedo Roma e Napoli.

Milan? Io credo che l’entusiasmo dei giovani possa durare, Pioli ha dato alla squadra un gioco sicuro. La Juventus la vedo ancora in prima fila perché l’infortunio di Pogba ha tolto tanto al progetto e tanto gli restituirà. Per me la Juve era già forte lo scorso anno. Di Maria ha classe e qualità per fare ancora la differenza. Io la Juve la metto sempre tra le favorite.

Alle loro spalle metto sullo stesso piano la Roma o il Napoli. In fondo si assomigliano: per lo spirito offensivo, per un progetto tecnico rifinito negli anni. Il Napoli ha perso Koulibaly e non è poco, ma ha preso giocatori interessanti. Arrivasse Raspadori, sarei contento, perché giocherebbe in Champions e crescerebbe in una squadra con ambizioni superiori. In un gioco così veloce e verticale si troverebbe bene”.

