Il CTS boccia gli stadi dopo le riaperture: “Regola aggirata”

In un verbale diffuso dal Tempo, il CTS boccia gli stadi dopo le riaperture di questi ultimi ai tifosi per assistere alle partite.

Di seguito la nota del CTS:

“Dalla osservazione del fenomeno, ad esempio dalle immagini televisive delle partite di calcio, emerge che sia stata data un’interpretazione potenzialmente elusiva della regola che limita la presenza al 50% degli spettatori.

Tale regola, mirando a limitare l’affollamento delle persone, non può infatti essere interpretata nel senso di consentire la chiusura al pubblico di larghe porzioni dello stadio (come le curve i cui biglietti sono venduti a prezzo minore) al fine di utilizzare poi la capienza massima consentita per riempire pressoché integralmente gli altri ordini di posti.

La capienza degli impianti deve essere inderogabilmente rispettata utilizzando tutti i settori – nei quali vanno garantite le suddette proporzioni tra i posti occupati e quelli liberi – e non solo una parte, al fine di evitare il verificarsi di assembramenti in alcune zone.



Deve esserci un‘adeguata vigilanza da parte di personale dedicato allo scopo, anche eventualmente identificato dalle società organizzatrici.“

