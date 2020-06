Il CTS propenso a dare il via libera a togliere la quarantena per la Serie A

Radio Kiss Kiss Napoli riporta un’importante novità riguardo la Serie A; il CTS sarebbe pronto a dare il via libera per togliere la quarantena nel protocollo.

Quarantena che, ora come ora, riguarda tutta la squadra in caso di nuovo contagio da Coronavirus, come scritto nel protocollo. Un via libera che può togliere gli ultimi ostacoli per far concludere il campionato di Serie A.

La soluzione sarebbe che, in caso di un nuovo positivo, quest’ultimo andrebbe in quarantena mentre il resto della squadra e del gruppo dovrebbe effettuare test rapidi; nel mentre il gruppo-squadra continuerebbe ad allenarsi. Il CTS sta pensando a questa soluzione per far sì che si possa evitare un nuovo stop nel campionato.

