Il cuore d’oro di Osimhen: vestiti e soldi ai ragazzini africani al semaforo

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport l’attaccante del Napoli Victor Osimhen ancora una volta ha dato dimostrazione della grandezza del suo cuore.

Ecco cosa riporta il quotidiano sportivo romano.

“Chi lo conosce lo descrive così: affabile ma diffidente; semplice nonostante la fama e gli agi; umile e generoso fino a regalare borse di vestiti e un bel po’ di euro ai ragazzi africani dei semafori di Napoli che s’ammazzano di fame e fatica proprio come lui da piccolo. Poco altro da dichiarare se non il sushi in centro, i panini da fast food e soprattutto i piatti tipici africani che ordina in un ristorantino tipico della comunità afro in città”

Comments

comments