Il Daily Mail attacca duramente Agnelli e la Juventus

Il Giornale, tramite il suo portale online, ha riportato il duro attacco del Daily Mail ad Agnelli e la Juventus dopo le parole del presidente bianconero.

In particolare, è Martin Samuel ad usare parole dure contro Agnelli, definendolo “protezionista, mediocre e senza una sola cellula di sentimento per lo sport”. Questo attacco arrivano dopo le parole di Agnelli riguardo alla possibile Superlega.

Per Samuel la proposta del presidente bianconero mette fine alla meritocrazia del calcio; tutto questo per proteggere l’élite di squadre europee. Un attacco accompagnato dal ridimensionamento europeo della stessa Juventus da parte di Martin Samuel, dato che ha ricordato di come il club ha vinto solo due Coppe Campioni.

La firma del Daily Mail, infine, è andata più a fondo ricordando di come la Juventus non ha mai vinto la Champions e mai nel format a 32 squadre.

