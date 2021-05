Il dir. Pecchini della Nazionale Cantanti si dimette dopo il caso di Aurora Leone

Il direttore generale della Nazionale Cantanti ha annunciato le proprie dimissioni dopo che Aurora Leone ha riportato ciò che è successo ieri sera.

Un episodio che, come si evince dai social e da internet in generale, continua a far parecchio discutere. Aurora Leone, che fa parte del gruppo the Jackal, ha denunciato la vergogna successa ieri sera che ha per protagonista proprio Pecchini, direttore generale della Nazionale Cantanti.

Le sue parole hanno subito fatto scatenare le reazioni ed ora sono arrivare le dimissioni del direttore generale; il corriere riporta la seguente dichiarazione:

“Mi assumo la responsabilità di quello che è accaduto dimettendomi dal mio incarico in attesa di parlare personalmente con Aurora Leone.”

Intanto, Eros Ramazzotti, in giornata, ha annunciato che non scenderà in campo. Queste le sue parole:

“Sono molto dispiaciuto per quello che è accaduto ieri sera tra Aurora di The Jackal e alcuni dirigenti della nazionale cantanti. Sono venuto a Torino per sostenere la Ricerca e supportare le persone fragili e mi trovo coinvolto in una situazione estremamente sgradevole.

Sono da sempre contro ad ogni forma di violenza e mi dissocio completamente da ogni atteggiamento discriminatorio. La nazionale cantanti nasce su altri presupposti e con l’ambizione di essere un modello positivo ma a queste condizioni , con questa dirigenza, non me la sento di scendere in campo. In attesa di chiarire l’accaduto nelle opportune sedi, farò la mia parte donando direttamente e personalmente alla fondazione Piem Ricerca sul Cancro di Candilo, guidata da Donna Allegra Agnelli. Eros“

Comments

comments