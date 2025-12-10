Il Direttore Sportivo Giovanni Manna e la delegazione azzurra hanno incontrato gli esponenti del Benfica

Nella cornice della sesta giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2025/26, le dirigenze di Benfica e SSC Napoli si sono ritrovate per il tradizionale pranzo pregara

Il Direttore Sportivo Giovanni Manna e la delegazione azzurra hanno incontrato i Vicepresidenti del Benfica Nuno Catarino, Manuel Brito e José Gandarez presso il Feitoria Restaurant dell’Altis Belém Hotel & Spa di Lisbona.

All’appuntamento hanno partecipato anche Claudio Miscia, Ambasciatore della Repubblica Italiana in Portogallo, e Robert Agnarsson, Delegato UEFA.

SSC Napoli ha omaggiato i padroni di casa con l’opera “Luna Rossa”, realizzata dall’artista Antonio Nocera.

