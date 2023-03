Il doppio ex Hoffer: “L’Eintracht può vincere 2-0, i tifosi del Maradona mettono pressione”

Il doppio ex di Eintracht Francoforte e Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club alla vigilia del match di Champions del Maradona.

“Napoli-Eintracht? Se qualcuno allora avesse detto che l’Eintracht avesse vinto l’Europa League e poi giocato gli ottavi di finale di Champions League avrebbero firmato tutti. Lo stesso vale per il Napoli: se qualcuno avesse detto che nel 2023 avrebbe avuto un vantaggio di 18 punti in Serie A, nessuno ci avrebbe creduto. Indipendentemente dal risultato di mercoledì, entrambe hanno già ottenuto molto.

Prestito al Napoli? Non ho dovuto pensarci a lungo ed è stata la mossa giusta al 100%. Ricordo quando giocammo in casa contro il Milan, all’interno dello stadio dovevano esserci molte più persone di quelle consentite. Ho solo pensato: non esiste una cosa del genere! C’è una pressione incredibile in quello stadio e giochi a calcio per momenti come questo.

Maradona? Una volta arrivato a Napoli, nello stadio e nei quartieri, vedi i manifesti e le bandiere e senti le canzoni che lo parlano di lui.

Un vero peccato perché che non potranno esserci tifosi dell’Eintracht ma non deve essere uno svantaggio. L’unica cosa che conta è essere coinvolti al 100%. Tutti vogliono mettersi in mostra su un palcoscenico del genere. I ragazzi non dovranno avere timori e giocare come sanno. Glasner tiene unita la squadra e ognuno si batte per l’altro.

Il vantaggio è che il Francoforte deve giocare per segnare almeno due gol. Tuttavia non sarebbe consigliabile iniziare a Napoli giocando aperti ma superare indenni i primi minuti e poi provare a vincere. Un 1-0 all’intervallo sarebbe perfetto.

Pronostico? Il Francoforte può fare il 2-0 e puntare ai rigori”.

