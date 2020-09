Il DS del Barcellona: “Suarez? Tutto può succedere”

Durante la conferenza stampa di presentazione di Pjanic il DS del Barcellona Ramon Planes ha parlato del futuro di Vidal e di Suarez.

“Suarez è un giocatore importante del Barcellona, lo è stato negli ultimi anni. Dobbiamo avere molto rispetto per quei giocatori che hanno dato tanto al Barça. Il mercato termina il 5 ottobre, fino a quel momento possono succedere tante cose. La dirigenza sta lavorando da mesi per migliorare la rosa. Non tutti possono giocare nel Barcellona, la ricerca di un nuovo attaccante non è subordinata alla cessione di Suarez.

Vidal? E’ chiaro che siamo in fase avanzata per l’uscita di Arturo. Ne approfitto per ringraziarlo per questi due anni”.

