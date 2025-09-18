Il DS Manna prima della gara con il City: “Siamo un gruppo che ha valori”

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del match di Champions League contro il Manchester City

Le sue dichiarazioni:

È un po’ strategica la scelta di Milinkovic-Savic: “Abbiamo due ottimi portieri. Abbiamo preso Vanja che ha caratteristiche precise, che ha fatto bene a Firenze e quindi giustamente il mister ha confermato la formazione. Speriamo di fare una buona partita”.

Hojlund potrebbe essere il colpo di mercato: “È entrato molto bene nel gruppo, in modo positivo. Siamo un gruppo che ha valori. Il ragazzo è stato in Italia, è stato a Manchester, dire che è pronto per me è riduttivo. È arrivato con un’energia positiva, speriamo ci possa dare una mano”.

Sull’affare De Bruyne: “Siamo sempre stati abbastanza fiduciosi, perché quando lo abbiamo incontrato ci ha fatto capire la voglia e l’ambizione… si sentiva un calciatore di livello internazionale. Abbiamo fatto leva su questo: ci serviva un giocatore di qualità, ci abbiamo provato e ci siamo riusciti. Era un’opportunità. È curioso esordire qui in Champions League, ma non è sicuramente questa la partita che misura il campione. È un ragazzo che si sta mettendo a disposizione. Non è stato facile oggettivamente, ma siamo contenti di averlo con noi”.

