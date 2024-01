Il DS Mauro Meluso parla ai microfoni di DAZN: “Valuteremo un possibile ritiro per la squadra”

Torino-Napoli 3-0. Che ne è del Napoli che ha vinto lo scudetto solo 7 mesi fa?

Nella scorsa stagione il Napoli aveva terminato il girone di andata a 5p0 punti, oggi ne ha 28…Mancano gioco, gol, emozioni e punti in classifica. A Dazn parla il DS Mauro Meluso: non è in discussione l’allenatore ma per dare una scossa alla squadra potrebbe essere utile il ritiro:

“Abbiano aspettato Mazzarri, abbiano fatto una riunione con lui e poi con la squadra, non possiamo rivelare il contenuto ovviamente di quanto ci siamo detti, ci scusiamo con i nostri tifosi, la squadra è irriconoscibile porteremo dei correttivi, stimoleremo la squadra per tonare ad una normalità che oggi non c’è. Abbiamo degli infortunati e assenti per la Coppa d’Africa, queste defezioni ci hanno condizionato. Politano veniva ad esempio come Juan Jesus da qualche problemino fisico: non è una giustificazione , resta questo un brutto momento. Domani ci vediamo al centro sportivo, vedremo se e quando andare in ritiro. L’allenatore gode della massima fiducia, non ci sono riflessioni in merito. Viviamo una situazione non come quella dello scorso anno, questo è fuor di dubbio, non cerchiamo alibi, al di là di chi manca occorre sopperire alle defezioni, sempre in maniera adeguata. Al momento negativo si aggiungono altre negatività: nel primo tempo se fosse andata dentro una delle due occasioni di Raspadori staremmo parlando forse di un’altra partita. Abbiamo preso gol allo scadere del primo tempo, inserito Mazzocchi per dare linfa.. ma poi per troppa foga ha fatto una cavolata lasciando la squadra in dieci. Ci assumiamo le nostre responsabilità”.

