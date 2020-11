Il falso problema degli stipendi: c’è tempo fino al 1 dicembre per pagare gli arretrati

Nei giorni scorsi il Consiglio Federale ha spostato il termine dal 16 novembre al 1° dicembre per il pagamento degli stipendi ai propri dipendenti relativi al primo trimestre della stagione in corso.



Il lockdown per l’emergenza covid ha creato non poche difficoltà al movimento calcistico italiano e si parla di 15 club sui 20 della Serie A che avrebbero qualche difficoltà ad onorare gli impegni.

Il Napoli, secondo i bene informati, non avrebbe di questi problemi e sarebbe addirittura in regola con il pagamento degli emolumenti dei propri calciatori.

Non si conoscono invece i nomi delle tre società di Serie A che, oltre a non aver trovato un accordo con i propri dipendenti, non avrebbero ancora pagato l’ultimo mese della scorsa stagione e rischiano di non rispettare neanche la scadenza del 1 dicembre prossimo.

Ricordiamo che per i club che non dovessero rispettare la scadenza del 1 dicembre per gare stipendi e contributi ai propri dipendenti è prevista la penalizzazione in classifica (2 punti per gli stipendi netti e 2 per i contributi).

