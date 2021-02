Il futuro di Gattuso visto dai media italiani

Valutazioni diverse, a volte opposte, dei media italiani sul futuro immediato di Rino Gattuso sulla panchina del Napoli.

La Gazzetta dello Sport: “Rino in bilico. ADL risente Benitez. Napoli, per il futuro Juric o Italiano. Gattuso, fiducia a tempo: le partite con Atalanta e Juve decisive. Rafa non vorrebbe subentrare. E c’è anche Mazzarri”.

Tuttosport: “Dovesse malauguratamente arrivare l’eliminazione in Coppa e l’8° ko in campionato, il patron dovrà provvedere al cambio in panchina”.

Il Mattino: “Napoli, niente ultimatum per Gattuso: da ADL segnali di distensione”.

Di Marzio a Sky: “Gattuso non rischia l’esonero: dopo la sconfitta di ieri la situazione con De Laurentiis si è leggermente rasserenata. Poi a fine anno credo che si andrà verso una separazione consensuale“.

Mediaset Sport: “Aurelio de Laurentiis per il momento ha deciso di non intervenire e lasciare che sia di nuovo il campo a dare la sentenza definitiva sul suo tecnico. Atalanta in Coppa Italia e Juventus saranno le ultime tappe della una via crucis che attende Ringhio. In caso di fallimento, a Napoli potrebbe rivedersi uno tra Rafa Benitez, caldeggiato dal presidente, e Walter Mazzarri, appoggiato dall’ambiente azzurro”.

