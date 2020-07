Il Genoa batte la SPAL nello scontro salvezza: in gol Pandev e Schone

Il Genoa batta la SPAL 2-0 nella gara di Serie A delle 17.15 di questa domenica, valida per il 32^ turno. Un gol per tempo per i rossoblu.

Il Genoa supera la Spal 2-0 nel match delle 17,15 della domenica del 32esimo turno di Serie A. Un gol per tempo per il grifone: apre le danze al 24 minuto della prima frazione l’ex attaccante azzurro Goran Pandev. Al 37′ chance per il raddoppio del Genoa, ma Iago Falque sbaglia il rigore. Nella seconda frazione chiude i giochi Schone con una rete al 54′. Finisce così 2-0 per la squadra di Nicola.

