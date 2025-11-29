Serie A

Il Genoa di De Rossi ritrova la vittoria

Pubblicato il
Torna a vincere il Genoa e lo fa a Marassi contro il Verona

Risultato finale 2-1

