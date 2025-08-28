Il giorno dei sorteggi Champions. Tutte le partecipanti e gli appuntamenti di oggi

Il sorteggio si svolgerà a Monte Carlo alle 18.00 visibile in chiaro su TV 8.
Nuova formula della Champions League
Come già nella scorsa stagione, la Champions League proporrà un girone unico a 36 squadre, divise in quattro fasce in base al coefficiente UEFA.
1:
PSG (Francia)
Real Madrid (Spagna)
Manchester City (Inghilterra)
Bayern Monaco (Germania)
Liverpool (Inghilterra)
Inter (Italia)
Chelsea (Inghilterra)
Borussia Dortmund (Germania)
Barcellona (Spagna)
2:
Arsenal (Inghilterra)
Bayer Leverkusen (Germania)
Atletico Madrid (Spagna)
Benfica (Portogallo)
Atalanta (Italia)
Villarreal (Spagna)
Juventus (Italia)
Eintracht Francoforte (Germania)
Club Brugge (Belgio)
3:
Tottenham (Inghilterra)
PSV Eindhoven (Olanda)
Ajax (Olanda)
Napoli (Italia)
Sporting CP (Portogallo)
Olympiacos (Grecia)
Slavia Praga (Repubblica Ceca)
Bodo/Glimt (Norvegia)
Marsiglia (Francia)
4:
Copenaghen (Danimarca)
Monaco (Francia)
Galatasaray (Turchia)
Union SG (Belgio)
Qarabag (Azerbaigian)
Athletic Club (Spagna)
Newcastle (Inghilterra)
Pafos (Cipro)
Kairat Almaty (Kazakistan)
Le prime otto classificate accederanno direttamente agli ottavi di finale, mentre le squadre dalla 9a alla 24a posizione si giocheranno l’accesso agli ottavi attraverso i playoff.
Le ultime 12 verranno eliminate. Un format che promette spettacolo e maggiore competitività in ogni turno.