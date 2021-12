Il girone di andata del Napoli: dove nasce il gap in classifica con l’Inter

Il Napoli ha chiuso il girone di andata al 3° posto con 39 punti a -7 dalla capolista Inter Campione d’inverno.

Il rendimento del Napoli in questo girone di andata è stato caratterizzato da due cicli.

Il primo, fino alla decima giornata, quasi perfetto sia per prestazioni che per risultati quando il Napoli ha conquistato 9 vittorie (le prime 8 consecutive) e 1 pareggio in casa della Roma per un totale di 28 punti (2,8 a partita di media).

Il secondo iniziato all’undicesima giornata con la prestazione deludente con la Salernitana salvata solo dal gol vittoria di Zielinski e terminato poi con la sconfitta casalinga con lo Spezia: 3 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte e appena 11 punti in totale (1,22 a partita di media).

Un rendimento davvero strano quello del Napoli, soprattutto se si considera che la squadra di Spalletti ha dimostrato di essere competitiva in tutte le sfide dirette contro le prime otto in classifica addirittura risultando la migliore delle otto (13 punti Napoli e 12 punti l’Inter).

Il gap in classifica con la capolista nasce soprattutto con i punti conquistati con le squadre che vanno dal 9° al 16° posto, ossia quelle squadre che navigano senza pressioni tra la possibilità di conquistare un posto in Europa e l’attenzione nel tenere lontana la lotta retrocessione (Inter 19 punti, Napoli 14).

Il passo falso con lo Spezia è costato al Napoli ulteriori tre punti. Inter in vantaggio anche per i punti conquistati con le squadre in lotta per la salvezza contro le quali i nerazzurri hanno fatto bottino pieno.

Ma vediamo nel dettaglio la classifica delle ‘otto sorelle’ in base ai punti conquistati nei tre ‘mini-raggruppamenti’.

PRIME OTTO IN CLASSIFICA (7 partite):

NAPOLI: 13 punti

Inter: 12

Milan e Juventus: 11

Lazio: 10

Atalanta: 8

Roma: 7

Fiorentina: 6.

Inter: 19

Atalanta: 17

Milan: 16

NAPOLI e Fiorentina: 14

Roma: 13

Juventus: 10

Lazio: 8.

Inter, Milan: 15

Atalanta, Juventus e Lazio: 13

NAPOLI, Roma e Fiorentina: 12.

