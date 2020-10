Il Giudice Sportivo multa Paratici: “Frasi ingiuriose agli Ufficiali di gara”

Il Giudice Sportivo della Lega di Serie Gerardo Mastrandrea ha multato il dirigente della Juventus Fabio Paratici.

Nulla di strano, tanti dirigenti e allenatori vengono multati dal Giudice Sportivo dopo una gara di campionato.

Quello che sorprende è la motivazione, non tanto per le frasi ingiuriose quanto per la presenza a bordo campo del dirigente sportivo malgrado non ne avesse l’autorizzazione.

Questa la motivazione integrale del Giudice Sportivo per la multa a Paratici:

“in quanto, non autorizzato, al 43° del secondo tempo, stazionava in prossimità della panchina rivolgendo frasi irrispettose nei confronti degli Ufficiali di gara. Infrazione rilevata dal collaboratore della procura federale”.

